Governo pode sancionar Lei das Estatais nesta sexta-feira

Coluna do Estadão

O governo pode sancionar nesta sexta-feira, 1º, a Lei das Estatais. A confirmação sairá ainda nesta noite. O Planalto já fez chegar a senadores de sua base que não haverá veto ao artigo que estabelece 36 meses de quarentena para que dirigentes de partidos e pessoas que tenham trabalhado em campanhas eleitorais assumam postos de direção e de conselheiros nas empresas. Deve haver, no entanto, ao menos dois vetos no texto saído do Congresso. O governo não deve excluir dos conselhos os minoritários nem dirigentes de estatais.