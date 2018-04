Para não esvaziar o anúncio de medidas do setor elétrico dentro do PPI, o governo pediu que a Aneel atrase a aprovação do edital de um megaleilão de transmissão.

O edital seria aprovado ontem, pela manhã. Mas ficou para a noite, para que o governo pudesse incluir o leilão entre as medidas do PPI.

