Governo lota Planalto em lançamento do Plano Safra

Em meio ao julgamento que pode cassar a chapa Dilma-Temer, o governo elevou a lotação de público da cerimônia de lançamento do Plano Safra 2017/2018. Mais de 600 pessoas estão presentes no Palácio do Planalto. Pela manhã, Temer permaneceu no Palácio do Jaburu, ao mesmo em que a sessão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) era reiniciada.

O evento de hoje é a única agenda positiva do governo federal nesta semana. O plano Safra será anunciado juntamente com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. O governo prevê destinar um total de R$ 188,3 bilhões em recursos para o crédito rural.