Governo liberou Moraes para criticar membros demitidos do Conselho de Política Penitenciária

O governo se surpreendeu com o pedido de demissão coletivo de sete membros do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, inclusive do presidente do grupo.

O Planalto autorizou o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, a soltar nota pública politizando a decisão e carimbando o grupo como aliado do antigo governo petista.

A avaliação é de que o pedido de renúncia coletiva não terá impacto político, mas exigia uma resposta firme.

