Governo lança dois canais no Youtube para crianças e adolescentes

O governo federal estreou nesta terça-feira, 20, dois canais no YouTube: “Coisas que merecem like” e “Tira Treta”, voltados para crianças e 8 a 12 anos e adolescentes. Eles trarão uma série de filmes educativos, culturais e sociais com a intenção de abordar temas como bullying, racismo, sustentabilidade, igualdade de gênero, educação financeira, poluição ou até mesmo febre amarela. A primeira temporada tratá três vídeos por semana (segunda, terça e sexta, às 18h) e terá de 24 a 28 episódios com locução e produção simples. Publicitários do governo afirmam que todos terão linguagem similar a dos canais de animação com mais sucesso no YouTube.

O material apresentado nesta terça para servidores de ministérios trazia, entre os assuntos, as mudanças na aposentadoria. Mas esse vídeo não foi ao ar. Publicitários explicam que o piloto foi gravado pelo youtuber Felipe Gaia quando a Reforma da Previdência ainda estava no radar do governo. Felipe Gaia já produz novas peças. O vídeo já postado conta a história do menino Enzo, que mantém o quarto sujo. Ele tem a ajuda da vizinha para limpar o ambiente e passa a mensagem de que é importante “jogar lixo na lixeira” e “recolher lixo da rua”. (Naira Trindade)