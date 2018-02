Governo já testa equipamento para evitar gravação em gabinete de presidente

Coluna do Estadão

Dois tipos de equipamentos já estão sendo testados no gabinete presidencial para evitar que gravações sejam feitas sem conhecimento do presidente. O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) busca “a melhor solução” para proteger o chefe de governo, depois que Michel Temer teve conversa telefônica gravada pelo ex-ministro da Cultura Marcelo Calero. Não há definição, contudo, sobre se o equipamento será instalado. A decisão final será do presidente, que já manifestou vontade de ele mesmo gravar suas audiências.

O dispositivo em teste passa por todo tipo de análise, inclusive médica, porque esses equipamentos emitem ondas que podem ser prejudiciais à saúde. (Tânia Monteiro)



