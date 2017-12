Coluna do Estadão

Com a aprovação da Lei das Estatais, o governo deve destravar as nomeações no segundo e terceiro escalões. “Os espaços estão definidos. É só efetivar”, diz o Planalto.

