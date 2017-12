Coluna do Estadão

O governo identificou um dos principais problemas que justificam a falta de interesse externo nos leilões de concessões nas áreas de logística. Uma das regras permite que a União altere o contrato quando achar conveniente.

A regra, que será reformulada, abre possibilidade até para o rompimento completo do contrato e espanta investidores.

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao