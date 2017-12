Governo garante caixa para Estados até eleição

Pressionado politicamente pelas revelações da Lava Jato, o governo do presidente em exercício Michel Temer conseguiu faturar duplamente o socorro financeiro aos Estados. Primeiro, garantiu um alívio significativo para o caixa dos governadores, que estavam, literalmente, com a corda no pescoço. Com recursos, poderão retomar obras e programas. E o prazo de rolagem dos pagamentos lhes garante fôlego até o início do período eleitoral, em julho de 2018. A segunda vitória de Temer foi trocar de agenda, substituindo Lava Jato pelo pacto federativo.

Foi o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que propôs inclusão dos Estados na regra do teto para gastos públicos, com reajustes regulados pela inflação. Governadores aceitaram a ideia por unanimidade.

O governador de Goiás, Marconi Perillo, lembrou que já tinha se reunido com seis ministros da Fazenda e quatro presidentes e nunca saíra um acordo sobre dívidas.

