Governo flagra tentativa de nomeações sem aval

A Secretaria de Governo fará uma filtragem de todos os nomes indicados para assumir cargos públicos. A decisão foi tomada depois de o ministério identificar uma tentativa de nomear pessoas para posições importantes e com altos salários na administração pública sem o conhecimento do ministro Antonio Imbassahy e até mesmo do presidente Michel Temer. A iniciativa foi abortada a tempo e os responsáveis receberam aviso para que não ousassem tentar de novo porque, ao contrário do que apostaram, o “jabuti” não passou desapercebido.

A Secretaria de Governo já tinha a atribuição de fazer a triagem dos nomes, mas, como a pasta ficou dois meses sem ministro, alguns aproveitaram a vacância para “vender” um aval nunca dado pela pasta a certas nomeações.

