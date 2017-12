Coluna do Estadão

O Ministério das Cidades faz evento hoje para anunciar o “lançamento” da retomada das obras de 4.232 moradias da faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida que estão paradas. O número representa apenas 6,5% das mais de 65 mil unidades que estão paralisadas em todo o País.

