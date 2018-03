Governo fará quarta tentativa de aprovar LDO no Congresso

Apesar da ampla base de apoio, o governo faz hoje a quarta tentativa de aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) sem nenhuma expectativa de que vai conseguir quórum.

Um oposicionista brinca com a situação ao dizer que quem sabe Heráclito Fortes explica as razões da não votação. Na última tentativa, o deputado chocou ao dizer no plenário que os parlamentares não votam porque nao têm cargos no governo.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao