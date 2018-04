O governo fará uma ofensiva na Câmara semana que vem para convencer deputados a aprovar a Reforma da Previdência. Está previsto, inclusive, a presença do secretário da Previdência Social, Marcelo Caetano.

O governo quer acabar com as dúvidas e mitos da reforma ainda na fase de discussão na comissão e antes do plenário.

