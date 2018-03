Governo fará de tudo para não melindrar Renan

Coluna do Estadão

pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, sábado, para ele e outros convidados foi uma demonstração de que não é momento de contrariar o anfitrião. Melindrar Renan faltando 26 dias úteis para terminar o ano legislativo pode custar caro ao governo, uma vez que cabe a ele pôr na pauta a votação da PEC do Teto, que limita os gastos públicos. A pauta do almoço era indigesta. Renan queria apoio à sua cruzada contra o Judiciário, mas o melhor foi não recusar o convite e fazer cara de paisagem.

No almoço, Renan disse que convidou o juiz Sergio Moro e o procurador Rodrigo Janot para discutir seu projeto de abuso de autoridade já sabendo que eles terão dificuldades para rebater a medida.

