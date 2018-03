O governo quer uma vitória acachapante nesta terça, no Senado, na PEC do Teto dos Gastos. O governo espera obter pelo menos 60 dos 81 votos possíveis no Senado a favor do projeto.

Por conta da necessidade de produzir essa agenda positiva na economia, a reforma da Previdência será enviada, finalmente, nos próximos dias.



