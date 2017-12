Coluna do Estadão

Interlocutores de Temer torcem para que o gesto de Henrique Eduardo Alves vire tendência. Ou seja, que os ministros tomem a iniciativa de pedir demissão quando a situação piorar, em vez de empurrar a decisão para o colo do governo.

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao