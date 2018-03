Governo envia quatro ministros para tentar resolver crise no Espírito Santo

Coluna do Estadão

Preocupado com a continuidade da greve da PM, o governo federal irá enviar quatro ministros nesta segunda-feira para o Espírito Santo. José Levi (Justiça e Segurança Pública), Raul Jungmann (Defesa), Sergio Etchegoyen (Gabinete de Segurança Institucional) e Antonio Imbassahy (Secretaria de Governo) estarão em Vitória acompanhando as negociações pelo fim da crise de segurança que assola o Estado desde o dia 4 de fevereiro.



