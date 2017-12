Líderes do centrão reúnem-se de hoje para amanhã com o lider do governo na Câmara, André Moura (PSC-SE), para discutir a sucessão de Eduardo Cunha (PMDB-RJ) na presidência da Câmara. Cresce na Casa a aposta na renúncia de Cunha, que ainda nega esta possibilidade. O grupo reuniria-se na semana passada, mas um dos cotados para a sucessão, o líder do PTB, Jovair Arantes (GO), estava em viagem no exterior.

