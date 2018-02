O primeiro pedido do governo do Rio de Janeiro para a equipe econômica de Temer foi que a União pagasse todas as dívidas do Estado. O governo federal considerou que a proposta era um ato de desespero.

A situação do Rio de Janeiro é considerada a pior entre os Estados.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao