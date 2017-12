Governo Dilma pagou festa junina com Safadão

Dois dias antes de o Senado afastar Dilma Rousseff da Presidência e em meio a uma crise financeira, o governo liberou R$ 1,2 milhão para a festa junina de Maracanaú (CE). O dinheiro público foi usado para a contratação de Wesley Safadão e outras bandas. O cachê do cantor do hit “1% vagabundo” é R$ 200 mil, valor máximo que pode ser pago com verba pública. Em Aracaju (SE) e Limoeiro (PE), o governo também liberou dinheiro que foi utilizado para a contratação de Safadão. No total, o Ministério do Turismo desembolsou R$ 6 milhões para festas juninas.

A liberação da verba para Maracanaú foi prometida pelo ministro do Turismo, Henrique Alves, ainda em 2015. Mas o dinheiro só foi liberado em 10 de maio deste ano, quando o ministro era Alessandro Teixeira, marido da ex-miss bumbum.

Também foram contratados com verba federal para a mesma festa os shows de Bruno e Marrone, César Menotti & Fabiano, Lagosta Bronzeada, Aviões do Forró e Solteirões.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A pasta do Turismo diz que a verba ajuda a desenvolver a economia local e deve obrigatoriamente ser gasta com cachês e divulgação.

Veja a proposta da equipe de Safadão com o valor cobrado:

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao