Governo deve nomear ministro da Cultura nos próximos dias

O governo decidiu que vai nomear nos próximos dias o novo ministro da Cultura. O nome ainda é discutido nos bastidores do Palácio do Planalto. A vaga vai sair das mãos do PPS para as do PMDB. Com isso, o presidente Michel Temer deve trocar o ministro interino João Batista de Andrade, que assumiu após Roberto Freire entregar o cargo. Freire saiu após as denúncias que o presidente Michel Temer deu aval para comprar o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ). O rompimento de Freire irritou o Palácio do Planalto, que decidiu substituir Batista, nome de confiança de Freire. O PPS ainda vai manter o Ministério da Defesa, com o ministro Raul Jungmann, mas essa indicação está na cota pessoal de Temer. Também não há intenção neste momento de trocar o ministro interino da Transparência, Wagner Rosário.

