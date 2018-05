Governo autoriza atuação da GLO na greve dos caminhoneiros

O governo anunciou nesta sexta-feira que irá autorizar a atuação do Exército em Garantia da Lei e da Ordem (GLO) na greve dos caminhoneiros. A informação foi antecipada pela Coluna. As operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) são realizadas exclusivamente por ordem expressa da Presidência da República e ocorrem nos casos em que há esgotamento das forças tradicionais de segurança pública, em situações graves de perturbação da ordem. A GLO é regulada pela Constituição Federal e concede aos militares a faculdade de atuar com poder de polícia até o restabelecimento da normalidade. (Naira Trindade)