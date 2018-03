Governo define Aguinaldo como líder mas adia anúncio para não dispensar André Moura no dia do aniversário

O governo decidiu nomear o deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) como novo líder do governo na Câmara, mas não deverá fazer o anúncio hoje. A razão é prosaica. Nessa quinta-feira, o atual líder, deputado André Moura (PSC-SE), completa 45 anos. O governo considerou que seria uma indelicadeza demitir Moura da função em pleno dia do aniversário.

Apesar disso, a decisão de substituir Moura por Aguinaldo foi definida ontem, num dia repleto de reuniões do presidente Michel Temer com seus principais aliados políticos no Congresso. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), nunca escondeu seus problemas de relacionamento com Moura e defendeu seu afastamento para colocar um outro líder mais alinhado com sua linha de atuação. Além disso, a nomeação de Aguinaldo atende a um partido (PP) com maior representatividade no Congresso do que o de Moura (PSC).

Pessoalmente, Temer gosta de Moura. Por causa disso, se desejar, o deputado poderá comandar alguma comissão técnica na Câmara ou receber a relatoria de alguma votação importante.