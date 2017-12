Coluna do Estadão

O anúncio da situação de calamidade pública do Rio foi considerado precipitado pelo governo federal. Temer preferia negociar outra solução.

O governo vai prestar socorro por entender que a situação do Rio não é a mais grave, porém, a mais urgente por causa da Olimpíada.

