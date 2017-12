Governo decide não intervir em caso da Oi

Coluna do Estadão

Michel Temer decidiu não se envolver no caso da Oi, uma das maiores operadoras de telecomunicações do País. Uma das hipóteses em discussão, antes de a tele decidir pela recuperação judicial, era intervir na empresa por meio da Anatel.

Quem acompanha o assunto gostou de o governo ficar fora. Isso evitou que coçasse a mão para ajudar a empresa com recursos públicos.

Um mês depois de ter sido aprovado pela Anatel, o polêmico Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que trocou multa bilionária da Oi por serviços, ainda não foi encaminhado ao TCU como determinado. O termo foi aprovado por 4 a 1 na Anatel quando já se sabia que a dívida da empresa era de R$ 50 bilhões.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao