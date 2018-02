Governo dará desconto de até 95% em dívidas com Banco do Nordeste

Coluna do Estadão

Em busca de agenda positiva, o governo vai conceder descontos de até 95% em dívidas contraídas no Banco do Nordeste por micro e pequenos produtores rurais que somam R$ 13,4 bilhões. A medida virá por meio da regulamentação da Lei 13.340/2016, que autoriza a liquidação e a renegociação dos empréstimos. O anúncio será feito na próxima quinta, em Fortaleza. A regra vai atender 1,5 milhão de produtores, que têm 860 mil operações de crédito com o BNB e enfrentam dificuldades de pagamento por causa de adversidades climáticas.

A bancada do Nordeste tenta convencer o presidente Michel Temer a participar do evento em Fortaleza e percorrer outras capitais nordestinas. Dizem que um homem público não pode temer vaias.

