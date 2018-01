Governo crê em reação da economia até 2018

Governo e equipe econômica já começam a apostar que vão cumprir os chamados “cinco mandamentos” para que o País seja considerado atraente para investidores antes do fim do mandato de Michel Temer. O primeiro item, o controle de gastos com a PEC do Teto, já passou. Inflação dentro da meta e taxa de juro em um dígito estão encaminhados. Restam a reforma da Previdência, prioridade do governo no Congresso nesse semestre, e a previsão de crescimento do PIB acima de 2% em 2018. Boletim Focus já aponta estimativa de 2,2%.

