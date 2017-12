Coluna do Estadão

Se alguns senadores que votaram contra Dilma acenam com indecisão, o governo Temer conta com novos apoios. Nessa conta, entram senadores como Eduardo Braga, João Alberto, Jader Barbalho e Pedro Chaves (suplente de Delcídio), que não votaram pelo afastamento de Dilma.

