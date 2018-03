O governo cobra de sua base de apoio no Senado a aprovação hoje do nome de Alexandre de Moraes para ministro do STF com votação expressiva. Quer garantir, com isso, que ele chegue ao STF fortalecido.

A votação do nome de Moraes pode seguir para o Plenário do Senado hoje mesmo, a depender da hora em que for encerrada na CCJ.

