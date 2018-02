Governo busca agenda para recuperar imagem

Com o Congresso e Judiciário em recesso e as investigações da Lava Jato em ritmo de fim de ano, o governo corre contra o tempo para aproveitar ao máximo a oportunidade para tentar melhorar sua fragilizada imagem. O presidente Michel Temer quer bater o bumbo do governo intensamente num período no qual as atividades políticas diminuem. Temer anunciou recursos para combater a seca no Nordeste. Já tinha liberado o FGTS de contas inativas e deflagrado a reforma trabalhista. Agora, vai falar dos cortes feitos na máquina administrativa.

O problema é que auxiliares diretos do presidente reconhecem que todo esse esforço pode ser inútil se alguma nova denúncia de irregularidade ou delação aparecer.

