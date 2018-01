Governo avalia ceder na reforma da Previdência

Apesar do discurso otimista de aprovação da reforma da Previdência, o governo já monta a estratégia para dobrar as fortes resistências contra a proposta na Câmara. A ideia é não abrir mão na questão da idade mínima, considerada central na reformulação do sistema. Mas uma das hipóteses estudadas dentro do Planalto para ganhar apoio no Congresso é ceder no tempo de contribuição para as mulheres. A proposta do governo, hoje, prevê contribuição de 49 anos, sem diferenciação. Se decidir ceder, o prazo cairia para 45 anos para as mulheres.

