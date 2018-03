Governo admite mudar texto para votar reforma

A dificuldade de convencer a base aliada dentro do Congresso para aprovar a proposta de reforma da Previdência fez com que o Palácio do Planalto sinalizasse a líderes aliados que poderá ceder em alguns pontos para salvar o projeto. Parlamentares da base vinham avisando ao governo que enfrentavam dificuldades com eleitores pelo rigor da proposta e não colocariam em risco seu futuro político. Além disso, deputados reclamavam que corriam o perigo de ir para o sacrifício aprovando o texto, sem ter a garantia que o Senado bancaria a reforma.

O exemplo de Renan Calheiros, fazendo oposição explícita à proposta, foi citado inúmeras vezes pelos aliados como justificativa desse risco.

O problema é que o governo ainda precisa definir em quais pontos pode ceder sem comprometer a reforma.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao