Governo acelera anúncio de reforma trabalhista

O presidente Michel Temer quer tentar apresentar a proposta de reforma trabalhista na próxima quinta. O anúncio faz parte da estratégia do Planalto para mostrar que não há paralisia no governo, apesar do impacto político das delações de executivos da Odebrecht, na Lava Jato, como na doação de cerca de R$ 30 milhões que teria sido feita por caixa 2 para a chapa Dilma Rousseff e Michel Temer, em 2014. O anúncio ainda esbarra na conclusão da proposta. O governo quer cuidado no texto pois sabe que o tema enfrentará resistência pesada.



