A ordem no governo é atender a todos os pleitos possíveis dos deputados para aprovar a reforma da Previdência. Cargos e liberação de emendas estão no cardápio de quem visita o presidente. Michel Temer tem iniciado as conversas com deputados com a mesma pergunta: “Como posso te ajudar?”

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao