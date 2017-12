Governo abre balcão de atendimento eleitoral

Por causa do calendário eleitoral, representantes do governo aceleraram a liberação de recursos para ajudar parlamentares aliados a se cacifar politicamente nas campanhas municipais. Pela legislação, convênios precisam ser assinados até 3 de julho. E os ministros têm repassado a orientação para as bancadas de seus Estados. O ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, por exemplo, se reuniu ontem com a bancada do Pará e avisou que quer “viabilizar recursos que contemplem o atendimento a cada um dos 144 municípios existentes no Pará”.

Apesar da penúria anunciada pelo governo, na Integração há recursos, como o próprio Hélder reconheceu ao avisar a bancada. “Sinalizamos que há disponibilidade orçamentária e financeira.”

O ministro informa que está “atendendo demandas da bancada, que são legítimas e previstas na legislação”.

