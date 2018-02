Impressionados com a facilidade com que Michel Temer muda de opinião ao longo do dia, governistas têm preferido ligar no fim da noite para o presidente. Assim, acreditam garantir a posição final de Temer sobre seu assunto.

