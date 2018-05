Governistas querem Fernando Bezerra para relatar impeachment

Senadores governistas querem a todo custo tirar a relatoria da comissão que irá analisar o impeachment da presidente Dilma Rousseff do senador Antonio Anastasia (PSDB-MG). Um dos nomes que defendem para o posto é Fernando Bezerra (PSB-PE). Apesar de o partido dele ser favorável ao impeachment, o governo entende que Bezerra seria mais equilibrado do que o tucano. O socialista foi ministro da Integração do primeiro mandato do governo Dilma.

Os tucanos estão irredutíveis. Se não conseguirem tirar Anastasia da relatoria, os governistas vão bater mais forte na tecla de que um senador do PSDB, principal interessado no impeachment, não tem legitimidade para relatar o processo.