Governadores e deputados aliados do Planalto estão percorrendo ministérios nestes últimos dias. Buscam liberar recursos para seus Estados antes da votação no Senado que definirá o afastamento da presidente Dilma Rousseff. O líder do governo, José Guimarães (PT-CE) foi nesta quinta-feira, 28, ao Ministério da Fazenda com o governador Camilo Santana (PT-CE). “Mais recursos para o Ceará”, escreveu o deputado no Twitter.

