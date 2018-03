Governadores pressionam Congresso por leis que permitam descontar salário de grevistas

Um pedido em especial ganhou unanimidade entre os governadores na reunião com Michel Temer ontem: o de regulamentar o direito à greve. Querem a ajuda do Congresso para criar leis que descontem os dias não trabalhados e, assim, reduzir os movimentos.

No encontro, o governador de Goiás, Marconi Perillo fez uma intervenção para jogar a culpa da situação econômica do País no Judiciário e no Ministério Público.

