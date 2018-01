Governadora de Roraima pediu ajuda ao governo federal em novembro

A governadora de Roraima, Suely Campos, enviou ofício em 21 de novembro de 2016 para o Ministério da Justiça pedindo que o governo federal enviasse reforço para ajudar a controlar a organização criminosa nos presídios. Na madrugada desta sexta-feira, pelo menos 33 presos foram mortos na penitenciária Agrícola de Monte Cristo, a maior do Estado. Informações preliminares indicam que que as mortes são continuidade da guerra de facções. Moraes, porém, afirmou que o novo episódio não é “aparentemente” retaliação do PCC à Família do Norte . (Naira Trindade)