Com o novo pedido de socorro, a governadora de Roraima, Suely Campos, acredita poder zerar o déficit de vagas nos presídios. “Isso vai deixar o Estado com as vagas equilibradas”, disse.

Suely Campos contou que o Estado permanece monitorando ameaças de novas rebeliões.

