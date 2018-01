Governador do DF demite servidor que pediu ‘Fora Temer’ em entrevista para TV

Governador do DF, Rodrigo Rollemberg

O governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB), exonerou nesta quarta-feira o diretor-adjunto do Jardim Zoológico de Brasília, Erico Grassi Cademartori, após ele pedir “Fora Temer” durante uma entrevista ao vivo à TV Globo Brasília.

A repórter perguntou como iria funcionar a colônia de férias oferecida pelo Zoológico para as crianças no mês de julho, quando foi surpreendida com a resposta: “Primeiramente, Fora Temer. Não está dando mais, né”.

Em nota, o governador disse que demitiu Grassi por “sua atitude durante entrevista a uma emissora de televisão”. “O governador conversou, por telefone, com o diretor-adjunto e explicou que ele concedia entrevista na condição de agente público, devendo, portanto, evitar manifestação política. Cademartori colocou-se à disposição do Governo para realizar a transição do cargo”, diz o texto.