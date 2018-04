Gleisi Hoffmann visita militante do MST presa no Paraná

A líder do PT no Senado, Gleisi Hoffmann (PR), visitou a militante do MST Fabiana Braga, presa sob suspeita da Polícia Militar de participar de organização criminosa. Fabiana, conhecida como “Bulgra”, está presa desde novembro com outros seis companheiros de MST. Gleisi está no Paraná onde, além de visitar os outros investigados, participa na sexta-feira de uma audiência pública para lançar uma campanha pela liberdade dos presos do MST.

