Coluna do Estadão

Depois de esperar uma hora, a presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) no Senado, Gleisi Hoffmann, decidiu começar a audiência pública para discutir a PEC do Teto de Gastos sem o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ), José Maranhão, que ainda não chegou. A senadora não quer perder tempo para a discussão da emenda. (Naira Trindade)