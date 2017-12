Gleisi comemora notícia de que Paulo Bernardo seria solto

Coluna do Estadão

A senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) recebeu durante reunião da Comissão do Impeachment desta quarta-feira a notícia de que seu marido, o ex-ministro Paulo Bernardo, seria solto. A decisão foi do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que entendeu que não há provas que justifiquem a manutenção da prisão de Bernardo, investigado na operação Custo Brasil. Bernardo é acusado de desviar dinheiro de créditos consignados oferecidos a servidores públicos. O mesmo esquema teria beneficiado a senadora.