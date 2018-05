Gilmar Mendes nega pedido de Lula para ser solto e forma maioria

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo, votou no plenário virtual reclamação da defesa do ex-presidente Lula. Ele acompanhou o ministro-relator Edson Fachin, contra o recurso para reverter a prisão do petista. Participam da votação eletrônica os cinco ministros da Segunda Turma do STF, colegiado também composto por Celso de Mello, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli.

Com o voto de Gilmar já são três ministros contra o recurso. Além dele e do relator, Dias Toffoli também votou dessa forma. Ou seja, já se formou maioria contra o recurso.

“Ante o exposto, reitero e ressalvo o meu posicionamento pessoal sobre a matéria, mas acompanho o eminente Relator em homenagem ao princípio da colegialidade, confirmando a decisão que negou seguimento à reclamação, sem prejuízo da apreciação de outros casos que eventualmente se coloquem à jurisdição desta Corte”, conclui o ministro Gilmar Mendes. (Andreza Matais)

Leia a íntegra da manifestação de Mendes.