Geddel e Temer trataram de Iphan na última quinta-feira

Enquanto recebia parlamentares em seu gabinete, no Palácio do Planalto, na última quinta-feira, 17, o ministro de Governo, Geddel Vieira Lima, atendeu a um telefonema. Visivelmente incomodado, falava sobre o Iphan. Apesar dos convidados a frente, continuou a conversa quase que em códigos. Em seguida pediu para falar com o presidente Michel Temer. Ao ser questionado pelos convidados, após desligar o telefone, tergiversou. Hoje, depois da acusação de Marcelo Calero, ex-ministro da Cultura, sobre tê-lo pressionado por interesses próprios, negou que tenha tratado desse assunto já na quinta-feira com o presidente Temer.

