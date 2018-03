Coluna do Estadão

Ao chegar à superintendência da Polícia Federal após ser preso, o ex-governador do Rio Anthony Garotinho andava de um lado para outro e estava irritado.

Ele foi alvo da Operação Chequinho e foi preso em sua casa no Flamengo, zona sul do Rio, na manhã de ontem. Garotinho é acusado de compra de votos na eleição em Campos dos Goytacazes, cidade do norte fluminense.

