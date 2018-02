Em recuperação a jato, Garotinho posta vídeo fazendo exercícios

O ex-governador do Rio, Anthony Garotinho, mostrou surpreendente recuperação após o cateterismo a qual foi submetido no dia 20 de novembro. Em sua página no Facebook postou um vídeo onde, vestindo uma camisa do Flamengo, aquece após exercícios físicos e convida os internautas para um programa ao vivo na rede social. “Faça como eu, que estou trabalhando e fazendo exercícios”, diz.

No último mês, a saúde do político foi motivo de polêmica. Preso acusado de utilizar um programa social para comprar votos, ele resistiu a transferência do Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, para o Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu. Garotinho foi solto após ter sua prisão revogada pelo Tribunal Superior Eleitoral.