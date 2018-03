Coluna do Estadão



Anthony Garotinho, ex governador do Rio, comemorou em seu blog pessoal a decisão do TSE que o liberou da prisão: “Sempre confiei que a Justiça corrigiria o abuso de autoridade e a violência cometida contra mim”

